Karadağ Türkiye konusunda geri adım attı

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, ülkesinin bir süre önce aldığı Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya alma kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inandığını söylemişti. Karadağ, bugün Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden yürürlüğe koydu. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.

Karadağ'da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen olayın ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasına ilişkin bir soru üzerine İbrahimovic, "Başbakan (Milojko Spajic) ile sürekli iletişim halindeyiz. (Türkiye ile) Vizesiz seyahat uygulamasını askıya alınması kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inanıyorum." İfadelerinde bulunmuştu

Bugün yapılan resmi açıklamada, Türkiye için iptal edilen vizesiz seyahat hakkının yeniden yürürlüğe konduğu duyuruldu.

Karadağ hükümetinden konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Karadağ Hükümeti, 23 Aralık 2025 tarihinde, Hükümet Hakkında Tüzüğün 10. maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın, Bakanlar Kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayıyla Vize Rejimi Hakkındaki Tüzükte Değişiklik yapılmasına karar verdi. Bu kararla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için uygulanan geçici vizesiz giriş askıya alma kararı kaldırılırken, yasa dışı göçün önlenmesi ve Avrupa Birliği vize politikasıyla uyum sağlanması amacıyla izin verilen kalış süresi 90 günden 30 güne düşürüldü.

Hükümet tarafından bugün değerlendirilen belgede, Türk makamlarıyla iş birliğinin güçlendirildiği, güvenlik ve göç kontrollerinin artırıldığı belirtildi. Karara göre, izin verilen kalış süresi 90 günden 30 güne indirilirken, güvenlik risklerinin tespit edilmesi halinde vize rejiminin yeniden devreye alınabileceği vurgulandı.

Metinde ayrıca, daha kısıtlayıcı vize ve göç politikasının, yasa dışı göçün önlenmesi ve yabancıların ülkeye giriş ve kalışlarının daha sıkı denetlenmesi amacıyla uygulandığı ifade edildi.

Hükümet üyeleri, İçişleri Bakanlığı ve Polis Müdürlüğü’nün, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin yasa dışı göçle ilgili kararları doğrultusunda öngörülen tüm faaliyetleri yerine getirdiğini kaydetti.

Söz konusu kararın, Avrupa Birliği ile vize politikasının uyumlaştırılmasına yönelik daha geniş bir tedbir paketinin parçası olduğu, bu kapsamda üçüncü ülkelere yönelik vize politikasında da düzenlemeler yapılacağı ve Azerbaycan ile ilgili uyumun 15 Ocak’a kadar sağlanacağı bildirildi.

Karadağ Hükümeti, AB üyeliği yükümlülükleri kapsamında, önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği’nin vize politikasıyla tam uyum sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldığını bildirmişti.