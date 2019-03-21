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Karadağ ile Kosova arasında sorun kalmadı

Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Priştine ziyaretini gerçekleştirmekte olan Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü.

21 Mart 2019 Perşembe 16:04
Karadağ ile Kosova arasında sorun kalmadı

Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Priştine ziyaretini gerçekleştirmekte olan Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç ile görüştü. Görüşme, iki ülke arasında sınır çizgisinin belirlenmesine ilişkin anlaşmanın imzalanmasının birinci yıldönümünde gerçekleşti.


İki ülke Dışişleri Bakanları sınır çizgisinin belirlenmesi konusunun, çözümlenmiş bir konu olduğunu değerlendirdi. Sorunun çözümlendiğini belirten Karadağ Diplomasi Şefi Darmanoviç, basın toplantısında yaptığı açıklamada iki ülke arasında sınır çizgisinin belirlenmesi konusunda açık kalan sorunların olmadığını, itiraz edilecek nokta kalmadığını belirtti. Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloga da değinen konuk Bakan Darmanoviç, Sırbistan’ın Kosova’yı tanıması gerektiğini kaydetti.


Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalogu desteklediklerini vurgulayan Karadağ Dışişleri Bakanı, Kosova ile Sırbistan arasında sınırların düzeltilmesi fikri hakkında kaygıları olduğunu söyledi.


Konuk Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç, Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli ve Başbakan Ramush Haradinaj tarafından da ayrı ayrı kabul edildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:04
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