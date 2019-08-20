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Karaciğer yağlanmasına nasıl önlem alınır?

Karaciğer yağlanması; karaciğer hücrelerinde normalden fazla, hatta bazen aşırı derecede yağ toplanması nedeniyle meydana gelen tıbbi bir durumdur. Toplumdaki artık her 4-5 kişiden birinde karaciğer yağlanması görülmektedir. Kadın ve erkekte aynı sıklıkta görülür. Bu sebeple karaciğer yağlanması için önceden önlem almak oldukça önemlidir. Peki Karaciğer yağlanmasına nasıl önlem alınır?

20 Ağustos 2019 Salı 19:56
Karaciğer yağlanmasına nasıl önlem alınır?

Karaciğer yağlanması; karaciğer hücrelerinde normalden fazla, hatta bazen aşırı derecede yağ toplanması nedeniyle meydana gelen tıbbi bir durumdur. Toplumdaki artık her 4-5 kişiden birinde karaciğer yağlanması görülmektedir. Kadın ve erkekte aynı sıklıkta görülür. Bu sebeple karaciğer yağlanması için önceden önlem almak oldukça önemlidir. Peki Karaciğer yağlanmasına nasıl önlem alınır?

Karaciğer yağlanmasına nasıl önlem alınır?

Hayati organlarımızdan biri olan karaciğer, sağlıksız beslenme sonucu çeşitli rahatsızlıklar doğurabilir. Bu yüzden karaciğerin sağlıklı bir şekilde çalışması son derece önemlidir. Yanlış beslenme sonucu karaciğer yağlanması ise sıkça görülen bir sorundur. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Bozkaya, karaciğer yağlanması nedenleri ve alınacak önlemler hakkında önemli bilgiler verdi.

Son zamanlarda görülme sıklığı hızla artan karaciğer yağlanması, herhangi bir belirti göstermeden ilerliyor. Sağlıksız beslenme, alkol tüketimi, insülin direnci ve obezite karaciğer yağlanmasının temel sebeplerden birkaçı.Karaciğer yağlanması tedavi edilmezse siroz, karaciğer yetersizliği veya karaciğer kanserine bile neden olabiliyor. Bunun için erken teşhis oldukça önemli.

Son zamanlarda görülme sıklığı hızla artan karaciğer yağlanması, herhangi bir belirti göstermeden ilerliyor. Sağlıksız beslenme, alkol tüketimi, insülin direnci ve obezite karaciğer yağlanmasının temel sebeplerden birkaçı. Karaciğer yağlanması tedavi edilmezse siroz, karaciğer yetersizliği veya karaciğer kanserine bile neden olabiliyor. Bunun için erken teşhis oldukça önemli.

İşte karaciğeri korumak için yapılması gerekenler..

  • Günde 30 dakika yürüyüş ihmal edilmemeli ve kas egzersizleri yapılmalıdır.
  • Zeytinyağı, balık ve sebze tüketimine ağırlık verilmelidir.
  • Paketli yiyeceklerden uzak durulmalıdır.Rafine şeker, yağlı yiyecekler ve unlu mamullerin tüketimi en aza indirilmelidir.
  • Günde bir fincan kahve içerek karaciğer sağlığınızı korumaya destek olabilirsiniz.
  • Haftada en az bir kere enginar tüketilmelidir.
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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 19:56
  1. Karaciğer yağlanması
  2. Karaciğer yağlanmasına çare
  3. karaciğer yağlanmasına nasıl engel olunur
  4. Karaciğer yağlanmasına nasıl önlem alınır?
  5. karaciğer
  6. karaciğer sağlığı

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