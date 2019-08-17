Karaciğer yağlanması Karaciğer yağlanması belirtileri Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? Karaciğer yağlanmasına iyi gelen yiyecekler

Elbette bunca görevi üstlenen organımızın bakıma ve onarıma ihtiyacı var. Bunu doğal yollarla nasıl sağlarız ve karaciğer yağlanmasını hangi yiyecekler önler? Şimdi sizlerle paylaşacağız.

Belirtileri nelerdir?

Aşırı yorgunluk, hareketlerdeki yavaşlama, sindirim problemleri ve kaşıntı gibi durumlar karaciğer yağlanmasının sebepleri arasında sıralanıyor.

Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir?

Karaciğer hücrelerinde aşırı derecede yağlanmanın sonucunda meydana gelen bu sağlık sorununa elbette doğal yöntemlerle çözüm bulmak ve yağlanmayı önlemek mümkün.

Bunun için en başta düzenli spor yapmak geliyor. Yürüyüş yaparak dahi karaciğer yağlanmasını belli ölçüde engelleyebilirsiniz. Dolayısıyla spor artık hayatınızın bir standardı olmalı.

İkinci bir yol ise bolca su tüketmek. Günde en az iki buçuk litre su içerek bu rahatsızlığın önünü alabilirsiniz. Ne kadar bol sıvı tüketirseniz karaciğerinizin kendini o oranda temizlemesini sağlarsınız.

Ve elbette aşırı yağlı, şekerli ve baharatlı yiyeceklerden de uzak durmalı!

Hayatımızı belli bir standarda göre şekillendirdiğimizde artık ek gıda ve bitki çaylarıyla tedaviye nasıl devam edebiliriz şimdi ona bakalım.

Karaciğer yağlanmasına iyi gelen yiyecekler

Maydanoz!

Karaciğer dostu bu bitkiyi bulmak hiç de zor değil. Uygun fiyatıyla evde asla eksik etmemeniz gereken bir can dostu. İster sade haliyle tüketin isterseniz su ile blenderdan geçirerek kür haline getirip için. Her şekilde karaciğerinizin temizlenmesine katkı sağlayacaktır.

Yeşil çay, karahindiba, zencefil de iyi gelen bitkiler arasında.

Bununla birlikte yağ alımını, çay ve kahveyi azaltarak karaciğerinize yardımcı olabilirsiniz.

Sağlıklı günler..