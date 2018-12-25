Karaciğer kistleri bulaşıcı mı?

Bu parazit; kurt, çakal, köpek gibi hayvanların barsaklarında yaşar. Parazitin yumurtaları kurt, çakal, köpek gibi hayvanların dışkısı ile dışarıya atılır.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ve bazen de insanlar bu parazit yumurtası ile bulaşık et, su, sebze gibi gıdaları yiyip içtiğinde barsakta kurtçuk açığa çıkarak, kan dolaşımına karışır. Vücudun değişik yerlerinde, en sık da karaciğerde yerleşerek giderek büyüyen kistler meydana getirir.

Karaciğer kisti insandan insana bulaşmaz. İnsan dışkısında bulunmaz. Ancak bir şekilde parazit yumurtası bulaşmış kirli gıdalar ailedeki diğer kişiler tarafından alınabilir ve dolayısıyla hastalık ailenin değişik fertlerinde de ortaya çıkabilir.

Hastalık, % 75-80 karaciğere yerleşir. Daha az sıklıkla akciğer, karın içi diğer organlar ve beyinde görülebilir. Olay nerede olursa olsun, parazitin yerleştiği yerde giderek büyüyen içi basınçlı bir sıvı ile dolu kist oluşur.

Hastalık karaciğerde direkt olarak hasar oluşturmaz. Genellikle karaciğer dokusunu iterek kendine yer açtığından karaciğer hücreleri fonksiyonlarına devam ederler. Kist büyüdükce etrafındaki karaciğer dokusunu sıkıştırıp baskı yaparak fonksiyonunu bozmaya başlar.

Kendini nasıl belli eder?

Belingin bir şikayeti yoktur. Kist karaciğerde bir ya da birden fazla olabilir. Küçük kistler genellikle şikayet sebebi olmaz. Hastalık genellikle başka sebeplerle yapılan görüntülemelerde ortaya çıkar. Daha büyük kistler ise sağ tarafta ağrı, dolgunluk hissi gibi şikayetler oluşturur.



Kist kendi haline bırakılırsa genellikle giderek büyür ve istenmeyen olaylara yol açar. Bunlar kistin içinde bakterilerin üremesi ve karaciğer apsesi haline gelmesi; kistin safra yollarına baskı yapması ile oluşan sarılık ile kistin delinme ve yırtılmasıdır.

Kistin kendi kendine patlaması ve delinmesi nadiren görülebilir. Daha ziyade o bölgeye gelen ani ve şiddetli darbeler (kaza, yumruk...) ile böyle bir yırtılma olabilir.

Böyle bir durumda hayatı tehdit edebilecek allerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Ayrıca kist içindekiler karın boşluğu içerisine yayılarak yaygın hastalık halini alabilir. O zaman hastalık karın içindeki barsakların çalışmasını güçleştirir, aşırı ağrı yapabilir.

Hastalığın standart tedavisi cerrahidir.