Karacasu Belediye Başkanı İnal istifa etmişti! Cumhur İttifakı'nın yeni adayı belli oldu

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın istifasının ardından yeni başkan seçimi için çalışmalar sürerken Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen MHP'nin adayı Mehmet Erikmen'i destekleyeceklerini açıkladı.

Zeki İnal istifa etmişti

Geçtiğimiz günlerde göreve geldiği 31 Mart 2019 seçimlerinden bu güne kadar ilçede gerçekleştirdiği icraatlarını açıklayarak toplantı sonunda istifasını açıklayan Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın yerine aday belirleme çalışmaları sürüyor. İnal'ın istifasının ardından AK Parti olarak seçimlerde olduğu gibi bugün de Cumhur İttifakı olarak aday çıkartılacağını ve MHP'nin adayını destekleyeceklerini kaydeden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, ittifak adayının Mehmet Erikmen olduğunu duyurdu.

AK Parti MHP'nin adayını destekleyecek

Karacasu Belediye Başkanlığı için AK Parti Genel Merkezi'nde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile bir araya geldiklerini ifade eden AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Toplantıya Milletvekillerimiz Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı, İlçe Başkanımız Fuat Meriç ve Karacasu Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte katıldık. Karacasu Belediye Başkanı seçiminde MHP’nin Belediye Başkan adayı Mehmet Erikmen'i destekliyoruz. Karacasu için hayırlara vesile olsun inşallah."