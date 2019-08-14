Karacaörenli çocukların buz keyfi

Altındağlı çocukları spor ve sanatın çeşitli dallarıyla tanıştıran Altındağ Belediyesi, Karacaören’de yaşayan 40 çocuğa, buz pateni yapma imkanı sağladı.

Karacaören Mahallesi’nde yaşayan ve yaşları 7 ile 17 arasında değişen 40 çocuk, Altındağ Belediyesi Buz Pisti’nde eğlence dolu bir gün yaşadı. Buz pateni sporuyla tanışan çocukların neşeli kahkahaları pistte yankılandı. Çocukların spor yapmasını sağlayarak onları sağlıklı yaşama teşvik ettiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ailelerden çocuklarını sporun farklı dallarıyla tanıştırmaları konusunda da destek istedi.

“Yüzlerindeki gülümseme her şeye değer”

Altındağlı çocuklar ve gençlerin geleceği için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ’daki 17 Gençlik Merkezi’ne üye gençlerimiz Yaz Okulları sayesinde, yaz tatillerini çok verimli geçiriyorlar. Pek çoğu daha önce denemediği buz pateni sporuyla tanışma imkanı buldu. Bu sporda ilerlemek isteyen, başarılı olmak isteyen gençlerimiz var. Bunları görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu imkanlardan Altındağ’daki tüm çocuklarımız faydalansın istedik. Bugün değişik bir gün yaşadılar. Çok eğlendiler, çok keyif aldılar. Onların yüzündeki gülümseme her şeye değer” dedi.