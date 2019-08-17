0553 313 94 23

Karacabeyliler sağlık için yürüyecek

Bursa’nın Karacabey Belediyesi “Başkanımla Yürüyorum” etkinliği ile ilçedeki yetişkinleri sağlıklı hayata teşvik etmeyi hedefliyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:28
Karacabeyliler sağlık için yürüyecek

Bursa’nın Karacabey Belediyesi “Başkanımla Yürüyorum” etkinliği ile ilçedeki yetişkinleri sağlıklı hayata teşvik etmeyi hedefliyor.


Karacabey Belediyesi, yetişkinleri spora teşvik etmek maksadıyla ‘Başkanımla Yürüyorum’ etkinliği düzenliyor. Proje kapsamında ilk olarak 22 Ağustos Perşembe günü saat 18.00’da Çamlık Mesire Alanı’nda oluşturulacak kayıt masası ile yürüyüşlere katılacak kişilerin listesi hazırlanacak. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kadın meclis üyelerinin teklifleri doğrultusunda hayata geçirilen ve‘Sağlıklı yaşam için günlük 10 bin adım’ sloganı ile başlatılan yürüyüş hareketine vatandaşların ilgisini beklediğini söyledi. Özkan, spora büyük önem verdiklerine dikkat çekerek, “Sporun her yaşta yapılması için çabalıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projemiz ile yetişkinlere yürüyüş alışkanlığı kazandırmak ve onların gençlerimize örnek olmalarını sağlamak istiyoruz. Projemize 22 Ağustos Perşembe günü başlayacağız. Yürüyüşümüz Çamlık Mesire Alanı’nda gerçekleştirilecek” dedi.


Bütün vatandaşların davetli olduğu ifade eden Özkan, proje ile ilçedeki yetişkinleri sağlıklı hayata teşvik etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Özkan, proje kapsamında eğitmen gözetiminde haftanın üç günü Çamlık Mesire Alanı’nda belirlenen parkurda yürüyüş yapılacağını dile getirerek, “Sağlıklı hayat için günlük 10 bin adım sloganıyla 1 ay sürecek faaliyet sonunda en çok kilo veren ilk üç kişiye belediyemiz tarafından küçük altın hediye edilecek” diye konuştu.


Özkan, ödüller için 22 Ağustos Perşembe günü saat 18.00’da Çamlık Mesire Alanı’nda kayıt yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de uçak düştü: FOX muhabiri öldü
    1. ABD'de uçak düştü: FOX muhabiri öldü
    2. Çoban: "Yeni bir teklif için yeterli..
    3. Sivas Belediyespor, Fenerbahçe’den..
    4. Çaldıran belediyesinden alt yapı..
    5. Manisa Memur-Sen’den toplu sözleşme..
    6. Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar..
    7. Yozgatlı down sendromlu kuzenlerin..
    8. Cilde iyi gelmeyen yiyecekler..
    9. Sivas’ta hava yolu ulaşımına ilgi..
    10. İdlib'e yoğun hava saldırıları..
    11. Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe maçı..
    12. Gölde rüzgarın sürüklediği iki kişiyi,..
    13. Abdurrahim Albayrak'dan Falcao..
    14. CHP'den Murat Dağı'ndaki maden..
    15. Çanakkale’de 39 düzensiz göçmen..
    16. Kaşlı ressam memleketinde sergi açtı
    17. 3 bin yıllık sanat, devlet desteğiyle..
    18. "Domuztepe'deki iskan, Göbeklitepe'den..
    19. Diyetteyken bu alışkanlıklardan uzak..
    20. İdlib’te hava saldırısı: 1’i çocuk, 7..
    21. Çavuşoğlu Sudan'da Finlandiyalı..
    22. Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü..
    23. Deprem şehitleri mezarları başında yad..
    24. Serdar Ali Çelikler: Galatasaray,..
    25. Memur Sen’den Toplu sözleşme tepkisi
    26. Kolesterol nedir neden yükselir?..
    27. Pazarcı esnafından Başkan Gültak’a..
    28. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 882..
    29. 17 baro karşı çıktı! Feyzioğlu Külliye..
    30. Yıldız futbolcu 'Sturridge' adım adım..
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var