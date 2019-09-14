Karacabey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı törenlerle kutlandı

Karacabey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Alanı’ndaki tören Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı’nın çelenk sunumu ile başladı.Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törene AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Belediye Başkanı Ali Özkan, siyasiler, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda ilçe halkı katıldı.

Programda Belediye Başkanı Ali Özkan, günün anlam ve önemini dair bir konuşma yaparak, “Karacabey’imizin kurtuluş günü kutlu olsun. Aziz vatanımızın birçok bölgesi düşmanlar tarafından işgal altındaydı. Bursa’mız da Yunan işgalindeydi. Hatta Bursa’ya gelen Yunan komutan, Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin mezarı başında; “Kalk bakalım ey Osman Gazi, Bursa artık Yunan oldu” diyerek hakaretlerde bulunmuştur. Bursa Türkiye’nin gözbebeğidir. Bu nedenle o dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne siyah örtü konulmuştur. 11 Eylül’de ise bu siyah örtü kalkmıştır. 14 Eylül’de de ordumuz Karacabey’imizi Yunanlılardan kurtarmıştır. Hangi din, dil ve anlayışta olursa olsun, söz konusu vatan olduğunda gerisi teferruattır. Birlik ve beraberlik ruhu içindeki ecdadımız, bu güzel vatanı bize emanet etmiştir. 97 yıl önce başlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük yürüyüşü devam ediyor. Ancak şer odakları “Ne olsun ne ölsün” anlayışıyla bir Türkiye istiyorlar. Ama bu giydirmek istedikleri gömlek bize dar geliyor. Türkiye’nin yürüyüşünü engellemek istiyorlar. En son 15 Temmuz’da bunu yapmak için girişimde bulundular. Türkiye’nin PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor. Kurtuluş yıllarında geldikleri gibi nasıl gittilerse, bu hainler yine öyle gidecek. Kimseye karşı ayrımcılık yapmadan, birlik beraberlik içinde bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

Karacabeylilerin bu anlamlı gününü tebrik eden Milletvekili Mustafa Esgin ise, “Türkiye ve milletin bekâsı için canını feda eden şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapanlara unutulmaz dersler verildi. Karacabey halkını da tebrik ediyorum. Milli mücadele yıllarında esareti kabul etmeyen, karakteri yüksek Türk milleti bağımsızlığından asla taviz vermedi. Karacabey halkı da her türlü baskı ve zulme karşı dimdik ayakta durdu. Karacabey’in Yunan işgalinden kurtulması hiç de kolay olmadı. O yıllarda en büyük hasar Karacabey ve köylerinde yaşandı. Karacabeyliler, “Manda ve himaye kabul edilemez” diyerek topraklarını canı pahasına korumayı başardı. 97 yıl önce olduğu gibi bu millete karşı 15 Temmuz’da da benzer bir hain girişimde bulunulmak istendi. Ancak birlik ve beraberlik içinde bu millet, hainleri yine bozguna uğrattı. Milletimiz, milli iradeye sahip çıktı, hainlere fırsat vermedi. Vatan bir bütündür, o nedenle de istikbalimize el uzatan elleri kırdık, kırmaya da devam ediyoruz.” diye konuştu.

Konuşmalar sonrası, bu yılki programda diğer yıllardan farklı olarak kurtuluş şehitleri adına Karacabey’in iki yakasından öğrenciler Türk bayrakları ile koştu. 14 Eylül günü şehit edilen Taşlık Köyü şehitleri ile Canbalı Köprüsü’nün onarımında şehit olan askerleri anmak için düzenlenen koşu, tören alanında son buldu. Ardından koşuya katılan öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarını Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu ile Belediye Başkanı Ali Özkan’a teslim etti.

Program, Karacabey Belediyesi tarafından kültür envanteri çalışmaları kapsamında keşfedilen Bakırköy Mahallesi’ndeki Arap Ali ve iki meçhul şehit için yapılan anıtın açılışı, İyilik Denizi Projesi, Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde kukla ve gölge oyunu gösterisi ve son olarak İmaret Camii’nde şehitler için okutulan mevlid-i şerif ile son buldu. Programda son olarak 13 Eylül günü Yunan askerinin hain planını bozarken şehit düşen Kulakpınar Mahallesi’nden Demir Dede’nin hikâyesi tiyatro topluluğu tarafından canlandırıldı. Usta oyuncu kadrosuyla duygu yüklü bir gösteri sergilenirken, Demir Dede’nin hikayesi büyük alkış aldı.