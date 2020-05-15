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Karacabey’de sosyal donatı alanlarında iyileştirme çalışmaları

Karacabey Belediyesi ilçede bir yandan otopark, aşevi, taziye ve kültür evlerinin açılışını gerçekleştirirken, bir yandan da çevre düzenlemeleri ve sosyal alanlardaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:28:15 -
Karacabey’de sosyal donatı alanlarında iyileştirme çalışmaları

Karacabey Belediyesi ilçede bir yandan otopark, aşevi, taziye ve kültür evlerinin açılışını gerçekleştirirken, bir yandan da çevre düzenlemeleri ve sosyal alanlardaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Bu kapsamda, Yenimahalle’de bulunan Papatya ve Parkkondu Parkı Karacabey Belediyesi ekiplerince yeniden düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Ali Özkan, “Her iki park baştan aşağı yeniden tasarlanarak, kum zeminli oyun grupları ve kauçuk zemin uygulandı. Ayrıca bu parklar yeni kent mobilyaları ile zenginleştirilerek, aydınlatması da baştan aşağı yenilendi. Düzenlemeler sırasında, parklardaki ağaçlar korunurken Papatya Parkı içinde 150 m2 oyun grubu ve spor aletleri alanı yer alırken, mini sentetik halı saha ve basketbol sahası da yapıldı. Ayrıca park duvarları da yenilenirken, yapılan çalışmada vatandaşların çocuklarını izlerken bekleyecekleri bir kamelya da yer aldı. Vatandaşlarımızın ailece keyifli vakit geçirebilecekleri bu tür alanlarda iyileştirme çalışmalarımız sürecek” dedi.

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