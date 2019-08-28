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Karacabey’de “gönül köprüsü” kuruluyor

Karacabey Belediyesi, gönüllere dokunacak bir çalışmaya daha imza atıyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:41
Karacabey’de “gönül köprüsü” kuruluyor

Karacabey Belediyesi, gönüllere dokunacak bir çalışmaya daha imza atıyor.


Karacabey Belediyesi tarafından gönüllü kişilerin evlerinden toplanan kullanılabilir durumdaki mobilya, beyaz eşya, kıyafet, teknolojik eşya ve kırtasiye malzemesi gibi her türlü ikinci el eşya ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, belediye bu konuda adeta köprü vazifesi üstleniyor. Vatandaşlar, belediyeyi arayıp çalışmaya destek vermek istedikleri takdirde, Karacabey Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri bu kişilerin evine gidip eşyaları teslim alıyor.


İlgili mahalledeki muhtarlıkla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, dağıtımların öncesinde ihtiyaç sahiplerinin gelir-gider durumları muhtarlar tarafından kontrol edilirken, sonrasında belirlenen kişilerin adreslerine eşyalar teslim ediliyor. Belediye de eşya giriş-çıkış süreci, kimlerden ne kadar eşya alındı, kimlere dağıtıldı gibi tüm verileri düzenli olarak kayda alıyor.


İhtiyaç sahipleri bu eşyaları hiçbir ücret ödemeden teslim alırken, eşyaların nakliyesini de yine Karacabey Belediyesi üstleniyor.


’’Alan el ile veren eli buluşturuyoruz’’


Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alan el ile veren elin buluşturulmasına aracılık ettiklerini söyledi. Özkan, kullanılmayan eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen bütün vatandaşların organizasyona destek olabileceğini belirterek, katkıda bulunmak isteyenlerin Karacabey Belediyesi’ne ait 0224 676 86 40 numaralı telefona ulaşıp bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:41
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