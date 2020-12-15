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Spor Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe karşısında sürpriz peşinde
Spor

Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe karşısında sürpriz peşinde

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Bursa temsilcisinde, mücadeleye kulüp tarihinin en önemli müsabakası olarak bakılıyor - Kulüp başkanı İsmail Ülker: - "Sürprizlere açık bir kulübüz. Yarın sahada Türkiye'ye iyi futbol oynayan bir Karacabey Belediyespor izletmek en büyük hedefimiz. Tüm futbolcularımız dört gözle bu maçı bekliyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:08:08 -
Karacabey Belediyespor, Fenerbahçe karşısında sürpriz peşinde

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN/AYHAN FİDAN - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Misli.com 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor, mücadelede hem seyir zevki yüksek bir maç ortaya koymak hem de rakibine sürpriz bir sonuç yaşatmak istiyor.

Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe ile tarihinde ilk kez mücadele edecek Karacabey Belediyespor'da maçın heyecanı yaşanıyor.

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak müsabakayı Emre Kargın yönetecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.


- "Tarihimizin en önemli maçlarından birine çıkacağız"

Kulüp başkanı İsmail Ülker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile eşleştikleri ve bu maçı oynayacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakanın, kendilerini tanıtmaları bakımından büyük bir fırsat olduğunu belirten Ülker, ellerinden gelen her şeyi sahaya yansıtacaklarını dile getirdi.

Camia olarak bu maç için kenetlendiklerini anlatan Ülker, şöyle konuştu:

"Tarihimizin en önemli maçlarından birine çıkacağız. Karacabey Belediyespor son yıllarda büyük bir ivme yakaladı. Geçen sezon ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğumuzu ilan edip tarihi bir başarıyla üst lige yükseldik. Bu kadar başarılı bir dönemde Türk futbol tarihinin en önemli ekiplerinden birine konuk olacağız. Bu da bizim açımızdan büyük önem teşkil ediyor. Gerçekçi hedeflerle maça hazırlandık. Büyük bir camiaya karşı galibiyet mottosuyla sahaya çıkmak pek kolay olmuyor. Sürprizlere açık bir kulübüz. Yarın sahada Türkiye'ye iyi futbol oynayan bir Karacabey Belediyespor izletmek en büyük hedefimiz. Tüm futbolcularımız dört gözle bu maçı bekliyor."

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