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Yerel

"Karaca yavrularına dokunmayın" çağrısı

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, karacaların yavrulama döneminin başlaması nedeniyle doğada dolaşan yavrulara karşı hassasiyet gösterilmesi istendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:12:18 -
"Karaca yavrularına dokunmayın" çağrısı

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, karacaların yavrulama döneminin başlaması nedeniyle doğada dolaşan yavrulara karşı hassasiyet gösterilmesi istendi.


Yapılan uyarıda, Nisan ayı sonu ile Mayıs ayı başı ile birlikte bölgede yaşayan karacaların yavrulama döneminin başladığı belirtildi.


Vatandaşların tek başına gördükleri karaca yavrularını terk edilmiş zannedip sahiplenmeye çalıştıkları ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesini arayıp sahipsiz karaca bulduklarını bildirmeleri üzerine “Doğa da hiç bir canlının yavrusunu terk etmediğini bilmekteyiz. Genelde iki yavru yapan karacalar oldukça ürkek ve tedirgin hayvanlar olması nedeni ile insan müdahalesi olunca bir yavrusunu alarak uzaklaşmaktadırlar. İnsan tehlikesinin geçmesine müteakip yavrusunu tekrar almaya gelmektedirler” açıklaması yapıldı.


Ayrıca çevresinde karaca yavrusu gören vatandaşlara, karaca yavrularına dokunmamaları ve yavrunun bulunduğu yerden uzaklaşmaları uyarısı yapıldı.

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