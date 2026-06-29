Karaburun’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mavi Vatan Vurgusuyla Kutlandı

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri, Karaburun Limanı’nda gerçekleştirilen programla başladı. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karaburun Limanı’nda gün boyunca flyboard gösterileri, deniz bisikleti etkinlikleri, yüzme yarışmaları, plaj futbolu , plaj voleybolu ve geleneksel yağlı direk yarışması düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, bayramın coşkusunu denizle buluştururken Karaburun Limanı renkli görüntülere sahne oldu.

Candaroğlu: “Denizlerde güçlü ve bağımsız bir Türkiye inşa ediyoruz”

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kabotaj Kanunu’nun Türkiye’nin denizlerdeki bağımsızlığının ve egemenliğinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı.

Başkan Candaroğlu, “1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’yla birlikte milletimiz kendi denizlerinde egemenliğini yeniden tesis etmiştir. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde denizcilik alanında tarihimizin en büyük atılımlarını gerçekleştiriyoruz. MİLGEM projelerinden TCG Anadolu’ya, milli denizaltımızdan yerli savunma sistemlerimize kadar denizlerde güçlü, bağımsız ve söz sahibi bir Türkiye inşa ediyoruz. Denizlerimizi korumak ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

Yarışmalarda Büyük Heyecan Yaşandı

Günün en çekişmeli anları yüzme ve yağlı direk yarışmalarında yaşandı. Yüzme yarışmasında Alperen Yeşilyurt birinci, Hasan Alper Özcan ikinci, Arda Yeşilyurt ise üçüncü oldu. Geleneksel yağlı direk yarışmasında ise Mehmet Akif Kara birinciliği elde etti. Dereceye giren sporculara ödülleri Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Mavi Bayraklı Karaburun Sahili’nde Konser Coşkusu

Gün boyu Karaburun Limanı’nda devam eden etkinlikler, akşam saatlerinde Mavi Bayraklı Karaburun Sahili’nde düzenlenen konser programıyla devam etti. Sahne alan Ewre, Koliva ve Sefo, binlerce vatandaşa unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusu müzik ve eğlenceyle gece boyunca sürdü.