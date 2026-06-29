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Eğitim İnönü İlahiyat’ta mezuniyet coşkusu
Eğitim

İnönü İlahiyat’ta mezuniyet coşkusu

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İnönü İlahiyat’ta mezuniyet coşkusu

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreni, Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Dekan Prof. Dr. Mehmet Kubat’ın da katıldığı organizasyonda, akademisyenler, çiçeği burnunda mezunlar ve aileleri bu özel günün mutluluğunu hep birlikte paylaştı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, fakültenin 1992 yılındaki kuruluşundan bu yana büyük bir ivme yakaladığını vurguladı. Türkiye’deki 112 İlahiyat Fakültesi arasında 12. sırada yer alarak akreditasyon belgesi alan saygın kurumlardan biri olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Kubat, mezunlara şu sözlerle seslendi:

 

"İlahiyat eğitimi yalnızca bilgi edinmek değil, aynı zamanda hikmeti, ahlakı ve sorumluluğu kuşanmak demektir. Bu nedenle, kendinizi asla sıradan öğrenciler olarak görmeyin. Hayat yolculuğunuzda bilginizi adaletle, dürüstlükle, ahlak ve erdemle; mesleğinizi ise insanlığa hizmet anlayışıyla birleştirmenizi temenni ediyorum."
"Bilgi kirliliğini ortadan kaldıracak önderler sizlersiniz"

 

Gazze, Arakan ve Doğu Türkistan vurgusu

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversitenin 51 yıllık köklü geçmişine dikkat çekerek İlahiyat Fakültesinin 60’a yakın öğretim üyesiyle akademik kadro zenginliği açısından üçüncü sırada yer aldığını belirtti. Dijitalleşme ve yapay zekanın beraberinde getirdiği dezenformasyona dikkat çeken Rektör Akpolat, mezunlara sorumluluklarını hatırlatarak, "Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı ancak bilgi kirliliği hat safhada. Dinin özünden uzaklaştırılarak istismar edilmesini engelleyecek, doğrulanmış bilgisiyle amel edip topluma rehberlik edecek önderlere ihtiyacımız var. Bireysel sorumluluklarınızı yerine getirirken; ailenizin, çevrenizin, ülkenizin ve tüm dünyada yaşayan insanların, Gazze’deki, Arakan’daki ve Doğu Türkistan’daki mazlumların sorumluluğunu unutmayın" dedi.

 

İlahiyat Fakültesini birincilikle bitiren Gülizar Şatıroğlu ise mezuniyetin sadece akademik bir sürecin sonunu kutlamak anlamına gelmediğini, aynı zamanda omuzlara yüklenen büyük bir sorumluluğu temsil ettiğini vurguladı. Şatıroğlu, fakülteye adım atarken yalnızca meslek edinmeyi değil, İslam’ın değerlerini ve Hz. Muhammed’in sünnetini kuşanmayı hedeflediklerini belirtti. İlahiyat eğitiminin öğrencilere sadece fıkıh, tefsir veya hadis öğretmediğinin altını çizerek, "Eğitimimiz bize asıl dünyadaki zulme karşı elif gibi dik durmayı; mazlumun çığlığına dilsiz kalmamayı öğretti" dedi.

Törende, fakülte düzeyinde başarı göstererek dereceye giren öğrencilere hediye ve plaket takdim edildi. Mezuniyet töreni, öğrencilerin geleneksel kep fırlatma seremonisi ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

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