Karaburun Belediyesine "ağaç" tepkisi

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Karaburun Belediyesinin, yol çalışması sırasında ağaçları sökmesine tepki gösterdi.

Özgür Hızal, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Mordoğan Mahallesi'nde cadde genişletme çalışması sırasında sökülen ağaçların teknoloji kullanılarak farklı bir yere taşınabileceğini belirtti.

Birçok kişinin bu olaya tepki gösterdiğini vurgulayan Hızal, şunları kaydetti:

"Lafa gelince en büyük çevreci olup doğa katledilince ortadan kaybolan Tunç Soyer, samimiyet sınavlarında kaybetmeyi alışkanlık haline getirdi. Bir yandan çevreye, yeşile duyarlı olduğunuzu iddia edecek ve bu konu üzerinden pirim yapacaksınız bir yandan da tam icraat yapacağınız günde ortadan kaybolacaksınız. Doğayı katlederek yapılan hiçbir konuda sessiz kalmayız. Madem hizmet edeceksiniz, bunu hakkını vererek yapın. Teknolojiyi kullanarak bir ağacın yerini değiştirmek artık çok kolay. Ağaçlar bulunduğu konumdan sökülüp, yeni konumuna taşınabilirdi."

Öte yandan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Fatih Caddesi üzerinde Namık Kemal Caddesi ile kesişim noktasında kavşak girişinde bulunan 25 metre genişliğinde ana cadde üzerinde bulunan, trafik akışında sürekli sorun yaratan ve kazalara sebebiyet veren ağaçlardan 15 adedi, Orman Bölge Müdürlüğünün de olumlu görüşü alınarak kaldırılmak zorunda kalınmıştır. Bugün bir bölümü kaldırmak zorunda kaldığımız ağaçlar, belediyemiz ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından değil, bölgede ikamet etmekte olan vatandaşlarımız tarafından izinsiz olarak dikilmiştir. Bahse konu cadde bir ağaçlandırma alanı değildir. 25 metrelik alanın bitimi ağaçlandırma alanı olmasına rağmen site sakinleri ağaçlandırma alanını bahçe olarak kullanmış ve ağaçlandırmayı yolun ortasına yapmışlardır."