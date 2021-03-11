  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Karabük'ün Ovacık, Eflani ve Yenice ilçelerinde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı
Gündem

Karabük'ün Ovacık, Eflani ve Yenice ilçelerinde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Batı Karadeniz'de yer alan sanayii ve turizm kenti Karabük'ün Ovacık, Eflani ve Yenice ilçelerinde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:50:00 -
Karabük'ün Ovacık, Eflani ve Yenice ilçelerinde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Karabük'ün Ovacık, Eflani ve Yenice ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan sıkı önlemler ve vatandaşların tedbirlere uymasıyla vaka kalmadı.

AA muhabirinin İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgilere göre, 20 bin 116 nüfuslu Yenice, 3 bin 905 nüfuslu Ovacık ve 8 bin 576 nüfuslu Eflani ilçesinde Kovid-19 vakasına bir süredir rastlanmadı.

Tarihi kaya mezarlarıyla öne çıkan Ovacık ilçesinde en son vaka 30 Ocak'ta görüldü. 40 gündür vaka rastlanmayan ilçede alınan tedbirler aralıksız sürdürülüyor.

Tarımsal üretimde kentin önemli merkezlerinden olan Eflani ilçesinde de 7 gündür vakaya rastlanmadı. En son 4 Mart tarihinde pozitif vakanın görüldüğü ilçede önlemlere devam ediliyor.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ettiği vatandaşlardan biraz daha sabır istedi.

Topraklarının yüzde 87'si ormanlarla kaplı Yenice'de ise en son vaka 1 Mart tarihinde görüldü.

İlçe Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, köy ve mahalleler dahil olmak üzere Kovid-19 vakası taşıyan vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde üstün gayret gösteren başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize, siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sadece kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde vakaların görüldüğü Karabük, Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "orta riskli (sarı)" kategoride bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü
Dünya

Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü

Koronavirüse yakalanan Beşar Esed ve eşi Esma Esed özel bir uçakla Moskova'ya getirildi.
Bir ilde daha kirli ittifak gözler önüne serildi
Gündem

Bir ilde daha kirli ittifak gözler önüne serildi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yerel seçimlerde terör sevici HDP'nin oylarıyla kazandığını terör sevici HDP Nazilli İ..
Bölgede kriz her an patlak verebilir!
Dünya

Bölgede kriz her an patlak verebilir! "Liderliğimiz elden gidiyor" deyip duyurdu

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı Oramiral Philip Davidson, Çin'in Pasifik'te giderek daha "saldırgan" bir askeri varlık oluşturduğunu belirtere..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay