  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi oraya defnedildi
Yerel

Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi oraya defnedildi

Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli astsubay Muammer Cabbar'ın cenazesi toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 16:17:00 -
Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi oraya defnedildi

Karabük'te tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli astsubay Muammer Cabbar'ın cenazesi toprağa verildi.

Cabbar'ın cenazesi, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındıktan sonra, Türk bayrağına sarılı tabutu Şirinevler Camisi'ne getirildi.

Cabbar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Safranbolu aile mezarlığına defnedildi.

Törene, Cabbar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, gazi ve şehit derneklerinin yöneticileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay