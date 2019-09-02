Karabük'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Karabük'te gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu100. Yıl Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.Y, Ü.Ö. ve N.Ç. gözaltına alındı. Adreste ve şüphelilerin üst aramasında 52,20 gram skunk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.