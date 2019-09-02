Karabük'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
Karabük'te gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.02 Eylül 2019 Pazartesi 12:13
Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu100. Yıl Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.Y, Ü.Ö. ve N.Ç. gözaltına alındı.
Adreste ve şüphelilerin üst aramasında 52,20 gram skunk ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.
YORUM YAZ