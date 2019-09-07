Karabük’te trafik kazası: 1 yaralı Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar’dan Karabük istikametine giden Recep B. yönetimindeki 78 EC 967 plakalı otomobil aynı yöne seyir halindeki Oğuzhan Ö. yönetimindeki 33 DN 901 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Oğuzhan Ö’nün kullandığı otomobil yol kenarındaki otluk alana devrildi.

Kazada sürücü Oğuzhan Ö. yaralanırken, biğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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