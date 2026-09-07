Karabük'te suda doğum dönemi başladı, ilk 3 bebek sağlıklı dünyaya geldi

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, anne adaylarının doğum sürecini daha konforlu ve kontrollü geçirmelerini sağlamak amacıyla hidroterapi eşliğinde doğum, yani suda doğum hizmeti vermeye başladı. Hastane bünyesinde hizmete alınan Hidroterapi Ünitesi'nde bugüne kadar 3 doğum gerçekleştirildi; 2 kız ve 1 erkek bebek sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Ünitede uygun gebeler, doğum eyleminin aktif döneminin bir bölümünü 36-37 derece sıcaklığındaki özel doğum havuzunda, uzman sağlık personelinin gözetiminde geçirebiliyor. Hidroterapi uygulamasında ılık suyun rahatlatıcı etkisiyle doğum sancılarının daha iyi tolere edilmesine ve kasların gevşemesine katkı sağlanırken, suyun kaldırma kuvvetinin anne adaylarının hareketlerini kolaylaştırarak farklı pozisyonlar almasına yardımcı olması amaçlanıyor. Uygulama kapsamında anne ve bebeğin sağlık durumu sağlık ekibince düzenli olarak takip ediliyor.

Doğum, havuzla aynı odadaki masada gerçekleştiriliyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği sorumlusu Opr. Dr. Oğuz Çalıova, hidroterapi eşliğinde doğum eyleminin uygun kriterleri karşılayan anne adaylarına uygulandığını söyledi. Çalıova, anne adaylarının doğumun aktif döneminin bir bölümünde, 36-37 derece sıcaklığındaki suyla hazırlanan özel havuzda sağlık ekibinin yakın takibi altında izlenebildiğini belirtti.

Çalıova, "Suyun kaldırma kuvveti anne adayının hareketlerini kolaylaştırarak farklı ve rahat pozisyonlar almasına yardımcı olabilmektedir. Daha sakin ve konforlu bir ortamın sağlanması da anne adayının doğum sürecine aktif katılımını destekleyebilmektedir." dedi.

Doğum eyleminin ilerlemesi ve doğuma hazır hale gelinmesiyle anne adayının aynı odada bulunan doğum masasına alınarak doğumun gerçekleştirildiğini ifade eden Çalıova, ünitede görev yapan doktor ve ebelerin hidroterapi konusunda eğitim aldığını, uygulama boyunca anne ve bebeğin sağlık durumunun yakından takip edildiğini kaydetti.

Doğumların ardından anne ve bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu, gerekli takip ve kontrollerin tamamlanmasının ardından sağlıklı şekilde taburcu edildikleri bildirildi.

Ünite, anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek için hizmete alındı

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan, Hidroterapi Ünitesi'nin anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek amacıyla hizmete alındığını aktardı. Doğan, uygulamayla uygun gebelerde anne adaylarının doğum sürecine aktif katılımının, hareket özgürlüğünün ve konforunun desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

Doğan, şunları kaydetti: "'Anne Dostu Hastane', 'Bebek Dostu Hastane' ve 'Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım' unvanlarına sahip Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, Karabük'te daha etkin ve verimli sağlık hizmeti sunmak, normal doğum sürecine katkı sağlamak amacıyla Hidroterapi Ünitesini hizmete aldık. Anne ve bebek sağlığını önceleyen, bilimsel esaslara dayalı ve güvenli doğum hizmetlerini geliştirmeye devam ediyoruz."

"Doğal olan Normal Doğum" eylem planı kapsamında hizmet veren Gebe Okulu'nda da anne adaylarına gebelik süreci, doğum yöntemleri, nefes ve gevşeme teknikleri, anne sütü ve emzirme ile yenidoğan bakımı konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Doğan, aynı eylem planı kapsamında yeni hizmete giren Hidroterapi Ünitesi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görev yapan uzman doktor ve ebelerden oluşan deneyimli ekibe teşekkür etti.