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Aktüel Karabük'te su tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Karabük'te su tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 20:30:58 -
Karabük'te su tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde su tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nejdet D. (52) idaresindeki 02 HK 464 plakalı su tankeri, Babasultan Mahallesi Karabük-Bartın yol ayrımındaki kavşakta, Hilmi A. yönetimindeki 67 AE 214 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Ergin E, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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