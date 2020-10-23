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Aktüel Karabük'te plastik atıkları sıvı yakıta dönüştürme hedefi
Aktüel

Karabük'te plastik atıkları sıvı yakıta dönüştürme hedefi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 19:08:49 -
Karabük'te plastik atıkları sıvı yakıta dönüştürme hedefi

KARABÜK (AA) - Karabük'te plastik atıkların sıvı yakıta dönüştürülmesi hedefiyle proje başlatıldı.

Belediye, Ticaret ve Sanayi Odası ile Karabük Üniversitesi'nin yürüttüğü "Plastik Atıkların Piroliz Yöntemiyle Bertarafı" konulu projenin tanıtım ve eğitim toplantısı üniversitede yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, dünyada piroliz konusunda birçok bilimsel çalışma yapılmasına rağmen bu çalışmaların endüstride kullanılmadığını söyledi.

Türkiye'de de piroliz ünitelerinin yaygın olmadığını belirten Yaşar, projenin hayata geçirilmesi için çaba gösteren AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal'a teşekkür etti.

Toplantıda yapılan bilgilendirmeye göre, Karabük Belediyesinin sorumluluk alanı içinde bulunan sanayi bölgelerindeki işletmelerden toplanacak geri dönüştürülemeyen plastik atıkların piroliz yöntemiyle pirolitik yağ gibi değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Toplam maliyeti 3 milyon 200 bin lira olan proje ile 600 ton plastik atığın, piroliz yöntemi ile sıvı yakıta dönüştürülmesi öngörülüyor.

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