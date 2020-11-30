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Gündem Karabük'te kısıtlamaya uymayan 2 kişiye ceza
Gündem

Karabük'te kısıtlamaya uymayan 2 kişiye ceza

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 00:19:00 -
Karabük'te kısıtlamaya uymayan 2 kişiye ceza

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye para cezası kesildi.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklar Kayası kavşağında da denetim yapan ekipler, durdurdukları bir otomobildeki 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.

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