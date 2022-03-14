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Gündem Karabük'te heyelan alarmı! 30 ev tahliye edildi
Gündem

Karabük'te heyelan alarmı! 30 ev tahliye edildi

Karabük Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısının 30 olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 20:33:00 -
Karabük'te heyelan alarmı! 30 ev tahliye edildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısı 30 oldu.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamada, Yenice Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen ev sayısının 30'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, afetzedelere yönelik her türlü desteğin sağlandığı kaydedildi.

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, AA muhabirine, bugün 6 evin daha boşaltıldığını söyledi.

Köyde her türlü güvenlik önlemlerinin alındığını aktaran Erbay, "Daha önce kademeli bir şekilde heyelan bölgesinden 24 ev boşaltılmıştı. Şimdi de 6 ev. Afetzedelere her türlü destek veriliyor." dedi.

Erfeyli Mahallesi'nde 20 Şubat'ta meydana gelen heyelan nedeniyle 24 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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