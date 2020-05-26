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Aktüel

Karabük'te hayırseverin yaptırdığı çeşmeler tahrip edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 12:19:55 -
Karabük'te hayırseverin yaptırdığı çeşmeler tahrip edildi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde bir hayırseverin yaptırdığı çeşmelerin tahrip edilmesiyle ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan hayırsever Şeref Karakaya, bir süre önce insan ve hayvanların yararlanabilmesi için köy yollarına çeşme yaptırdı.

Çeşmelerin tahrip edildiğini öğrenen Karakaya, jandarmaya şikayette bulundu. Ekipler, çeşmeleri tahrip eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

- "Çok üzüldüm"

Şeref Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her bayram mutlaka köyüne geldiğini ve her geldiğinde bir çeşme yaptırdığını söyledi.

Çeşmelerin tahrip edildiğini belirten Karakaya, "Hayrına çeşme yaptırmak istedik, maalesef bazı kişiler buna engel olmaya çalıştı. İnşallah yetkililer bu kişi ya da kişileri bulur. Bir çeşmeyi tam 4 defa tahrip ettiler. Hortumları kestiler, mermerlerini kırdılar. Jandarma gelip rapor tuttu. Çok üzüldüm. Biz iş adamı olarak memleketimize hizmet yapmak istiyoruz. Hizmet yaparken böyle zorluklarla karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da jandarmanın olayla ilgili çalışma başlattığını bildirdi.

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