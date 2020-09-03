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Aktüel Karabük'te "habersiz deprem tatbikatı" yapıldı
Aktüel

Karabük'te "habersiz deprem tatbikatı" yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:20:06 -
Karabük'te "habersiz deprem tatbikatı" yapıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, senaryo gereği 7 büyüklüğünde deprem için önceden haber verilmeksizin tatbikat gerçekleştirildi.

Karabük Valiliği tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Eskipazar ilçesi sınırından geçen fay hattında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, kent merkezi ile ilçelerde de hissedildi.

Deprem sonrası Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında Valilikte resmi ve özel 26 hizmet grubunun katılımıyla acil toplantı düzenlendi.

Eskipazar ilçesinde bulunan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eskipazar Meslek Yüksekokulu binasında hasar meydana geldiği ve yıkıntılar altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye, kurtarma, kolluk kuvvetleri, sağlık ve yardım ekipleri sevk edildi.

Okula ulaşan ekipler, binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Kurtarma sahnesi gerçeğini aratmayan tatbikatta, ana hizmet gruplarının depreme müdahalesi, kurtarma ekiplerin olay yerlerine intikali, kurtarma çalışmaları, acil sağlık, barınma ve gıda hizmetlerinin saptanması, güvenlik önlemleri, kurumlar arası ve destek illeri arasında koordinasyonun sağlanması, kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi yapılacak tüm çalışmalar gözden geçirildi.

Vali Gürel okula gelerek çalışmaları izledi.

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