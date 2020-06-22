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Aktüel

Karabük’te geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı

Karabük’te geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:58:44 -
Karabük’te geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlattı

Karabük’te geceyi yıldırım ve şimşekler aydınlatırken, etkili sağanak yağış sonrası şimşekler görsel şölen oluşturdu.


Karabük’te etkili olan sağanak yağış ile birlikte şimşekler ardı ardına çaktı. Kara bulutların üzerini örttüğü Karabük şimşeklerle aydınlanırken o anlar objektiflere yansıdı. Şiddetli yağış ise hayatı olumsuz etkiledi.

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