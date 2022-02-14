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Yerel Karabük’te feci trafik kazası!
Yerel

Karabük’te feci trafik kazası!

Karabük'te otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Takla atan diğer aracın içerisinde ceza infaz koruma memurlarının bulunduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 12:54:00 -
Karabük’te feci trafik kazası!

Sabah saatlerinde Karabük - Eskipazar karayolu Han köy mevkiinde kaza meydana geldi. Kazada S.G. idaresindeki 78 BG 883 plaka sayılı otomobil Karabük istikametine seyrederken, Han köy mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan Ahmet Rasim E. (57) idaresindeki 78 AH 718 plakalı araca arkadan çarptı.

Ayakta Tedavi

Çarpmanın etkisi ile yoldan ceza infaz koruma memurlarının bulunduğu araç takla atarak yolda ters döndü. Ters dönen araçtan kendi imkânları ile çıkan Ahmet Rasim E. (57), Ramazan Ü. (42), Yılmaz U. (61), Erol T. (56) ve Yasin C. (41) ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, otomobilde bulunan Lütfiye G. (76) Makbule G. (51) ve Ali G. (72) ise Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü S.G ile Taif G. ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Ters dönen araçta bulunan 5 kişinin Eskipazar Açık Cezaevinde görevli Ceza İnfaz Koruma memuru olduğu ve sabah nöbetten çıktıkları öğrenildi.

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