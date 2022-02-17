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Yerel Karabük'te devrilerek sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yerel

Karabük'te devrilerek sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin devrilerek sürüklenmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 09:58:00 -
Karabük'te devrilerek sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Sefa Ö. (28) yönetimindeki 41 HS 726 plakalı otomobil, Kireç Kuyusu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

Yaklaşık 200 metre sürüklenen ve kaldırıma çıkarak durabilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki Muhammet S. (23) yaralandı.

Kazayı fark eden diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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