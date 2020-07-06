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Aktüel

Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-06 16:02:31 -
Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsmet Yılmaz'ın (63) kullandığı 18 AF 338 plakalı traktör, merkeze bağlı Ödemiş köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cenazesi, Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan sürücü Yılmaz'ın oğlunun, devrilme anında traktörden atlayarak kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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