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Aktüel

Karabük'te çobanlık yapan Afganistan uyruklu genç ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:51:32 -
Karabük'te çobanlık yapan Afganistan uyruklu genç ölü bulundu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu genç ölü bulundu.

İlçeye bağlı Yürecik köyünde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede çobanlık yapan Afganistan uyruklu N.A'nın (18) karnından tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cesedi otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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