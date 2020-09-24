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Aktüel Karabük'te çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

Karabük'te çıkan orman yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-24 19:48:03 -
Karabük'te çıkan orman yangını söndürüldü

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacapınar-Başiğdir köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere, Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme helikopterinin yanı sıra arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Söndürme çalışmasına Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Özel İdaresi personeli de araçlarıyla destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.


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