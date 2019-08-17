Karabük’te çifte kaza: 15 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçup takla attı. Kazada, 34 LE 0492 plakalı otomobil sürücüsü M.H.A.(37) ile birlikte, araçta bulunan Ekrem A.(68), Harun A.(38), Yusuf A.(3), Tajdin A.(78) ve Hivda A.(19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

''6'SI ÇOCUK 15 YARALI''

Safranbolu-Bartın Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında ise hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.E.C.(29) sevk ve idaresindeki 34 STZ 25 plakalı hafif ticari araç Safranbolu istikametinde Bartın ili istikametine dönüş yoluna kontrolsüz girmesi sonucu B.Y.(42) idaresindeki 34 PT 6629 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Muhammet Sinan C.(11), Fikriye D.(60), Ayşe P.(52), Filiz K.(40), Efnan Sena C.(9), Elif C.(34), Nuran D.(45), Burak D.(15) ve Şerif Nur D.(16) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralıların herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Meydana gelen iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.