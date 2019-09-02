Karabük'te belirlenen adrese DAEŞ operasyonu Karabük'te kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen DAEŞ'e yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı.

Karabük'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adliyeye sevk edildi Operasyonda terör örgütü DAEŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen A.D. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine götürüldü.

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