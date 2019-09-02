0553 313 94 23

Karabük'te belirlenen adrese DAEŞ operasyonu

Karabük'te kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen DAEŞ'e yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:22
Karabük'te belirlenen adrese DAEŞ operasyonu

Karabük'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonucu kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adliyeye sevk edildi

Operasyonda terör örgütü DAEŞ ile irtibatlı olduğu iddia edilen A.D. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:22
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
  2. DAEŞ
  3. Karabük Adliyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yargıtay üyeleri Anıtkabir'de
    1. Yargıtay üyeleri Anıtkabir'de
    2. Bebeğini boğup bahçeye gömdü
    3. Menteşe’de yaz kursları sona erdi
    4. İlk elektrikli uçan taksi test edildi
    5. Göztepe, Mossoro'yu transfer etti
    6. Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda..
    7. Sakarya’da yaşayan ve 250 kilo olan..
    8. Pakistan tüm dünyaya duyurdu! ‘Artık..
    9. Anakentspor su kayağında Türkiye..
    10. ATO Başkanı Baran, büyüme rakamlarını..
    11. Eski bakandan yeni parti açıklaması:..
    12. Balıkesir’de polis alkol satış..
    13. Eğlendiler, öğrendiler, sergilediler
    14. Ailesinin yalnız bıraktığı 3 çocuk..
    15. 3. Ordu Komutanı Öngay’dan Başkan..
    16. Kaymakamlık konutu satışa çıktı
    17. Atakan Ekiz Kömürspor’da
    18. Karabük'te belirlenen adrese DAEŞ..
    19. Telefon dolandırıcısı, Iraklı..
    20. Uzmanlardan “hemoroid” uyarısı
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak