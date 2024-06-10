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Gündem Karabük'te araca giren yılan korkuya sebep oldu!
Gündem

Karabük'te araca giren yılan korkuya sebep oldu!

Yeniakit Publisher
2024-06-10 18:54:00 - 2024-06-10 19:06:17

Park halinde bir aracın motor kısmına giren yılan çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Olay Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşandı.

Fadıl Kent Sitesi bahçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına yılan girdiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Ekipler yakaladı!

Otomobilin motor kısmına saklanan yılanı tespit eden ekipler çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yılan aracın motor kısmından çıkarıldı.

İtfaiye eri eliyle aldığı yılanı boş alana fırlattı, sonra aparat ile tekrar yakalanan yılan bir torba içerisine konuldu. Yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.
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