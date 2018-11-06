0553 313 94 23
impression

Karabük'te ahşap ev küle döndü, alevlerin arasında kalan garson öldü

Safranbolu'da meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan garson Kadir Uysal yaşamını yitirdi.

06 Kasım 2018 Salı 16:52
Karabük'te ahşap ev küle döndü, alevlerin arasında kalan garson öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığı öne sürülen yangında, 2 katlı ahşap ev küle döndü. Evde alevlerin arasında kalan garson Kadir Uysal (26), yaşamını yitirdi. Elif Uysal, enkazda eşi aranırken, gözyaşlarıyla çalışmaları izledi.

Safranbolu'ya bağlı Karali Mahallesi Akpınar Sokak'taki Bayram Akın'a ait 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde, iddiaya göre, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler, evi kısa sürede sardı. Yangını fark edip, pencereden yola atlayan Emre K., karşıdaki konağın sahibinden arkadaşı Kadir Uysal'ın alevlerin arasında kaldığını söyleyerek, yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlatıp, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ahşap ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, Emre K.'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Yangında evin duvarlarının bir bölümü yıkılırken, diğer bölümleri de yıkılma tehlikesine karşı iş makinesiyle yerle bir edildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve belediye ekipleri ise Kadir Uysal'ı kurtarma çalışması başlattı. Arama- kurtarma köpeği 'Zeyna' da çalışmalarda kullanıldı. Kadir Uysal'ın eşi Elif Uysal, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. Kafede garson olarak çalıştığı öğrenilen Kadir Uysal'ın 4 saatlik çalışma sonucu pencere kenarında cansız bedeni bulundu.

Öte yandan Emre K.'nin evin penceresinden yola atladığı anlar, karşıdaki konağın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:52
  1. Karabük
  2. Safranbolu
  3. yangın
  4. ahşap ev küle döndü
  5. Alevlerin arasında kalan garson öldü
  6. Kadir Uysal
  7. Söndürme çalışmaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türbülansa kapılan yamaç paraşütçüsü, 15 metreden yere çakıldı
    1. Türbülansa kapılan yamaç paraşütçüsü,..
    2. Avukattan pişkin savunma! 'Dilenci..
    3. Rus uzman açıkladı! 'ABD İran'daki..
    4. 40 yıllık eşini balyozla öldüren koca:..
    5. Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 1..
    6. İstanbul'da turistlere takside gasp..
    7. Anne sütü muhteşem bir besin
    8. Sinan Bolat: Beşiktaş'tan teklif..
    9. Devlet Bahçeli'den dışkısını yiyen..
    10. 12'nci kattan düşen Elif Defne öldü,..
    11. Ferhat Sarıkaya hakkında flaş gelişme!
    12. Kayseri'de feci kaza! Tren ile minibüs..
    13. Gaziantep'te uyuşturucuya 1 ayda 320..
    14. Hinduların Müslümanlara yönelik..
    15. Akdeniz'de göçmen faciası! 17 ölü
    16. Fatih Terim'e 3-14 maç ceza gelebilir
    17. İçinde milyonlar bulunan çelik kasayı..
    18. Yunanistan'daki mülteci kampında dram!
    19. Kırıkkale'de akü ve mazot hırsızları..
    20. Çalışan kadın meme kanseri riski altında
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi