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Karabük'te ahlaksızlara baskın!

Karabük Emniyet Müdürlüğü, ahlaksızların fuhuş yaptığı belirlenen eve baskın düzenledi.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:24
Karabük'te ahlaksızlara baskın!

Karabük’te Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında bir eve baskın yaptı. Baskında biri Özbek uyruklu bir kadın ile 3 müşteriye idari para cezası kesilirken 450 TL’ ye ise el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriFuhuşla Mücadele kapsamında yabancı uyruklu şahısların para karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri yönündeki araştırmaları neticesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve baskın düzenledi.

Operasyonda bahse konu adrese müşteri olarak gelen Özbekistan uyruklu D.R (21) birlikte ikamette para karşılığı fuhuş yapan K.Ö. (32), M.Y. (28) ve E.H.Ö (24) isimli şahıslar yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şahsıların yabancı uyruklu bayan şahısla WhatsApp üzerinden para karşılığı anlaşarak belirtilen ikamete fuhuş amaçlı olarak gittikleri tespit edilerek, Umum Hıfzı Sıhha Kanunu'nun 282. maddesine delaleten 644’er lira olmak üzere toplam 2 bin 576 TL para cezası kesilirken, fuhuş karşılığı elde edildiği değerlendirilen 450 TL’ye ise el konuldu.
Öte yandan, Özbekistan uyruklu D.R isimli bayan zührevi hastalıklar açısından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrolden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:24
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