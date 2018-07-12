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Karabük’te 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

FETÖ ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:43
Karabük’te 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Karabük'te emniyet müdürlüğünde görev yaptıkları süre içerisinde FETÖ ile bağlantı kurdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi, 7 şüpheli gözaltına alındı. 

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, emniyet müdürlüğünde görev yaptıkları süre içerisinde FETÖ'ye doğrudan veya dolaylı olarak yardımda bulundukları belirlenen ve görevden uzaklaştırılan şüphelilere operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:43
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Karabük

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