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Aktüel Karabük'te 30,5 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Karabük'te 30,5 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:56:44 -
Karabük'te 30,5 litre sahte içki ele geçirildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te jandarma ekiplerince yapılan denetimde 30,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşil Mahalle'de yürütülen çalışmalar sonucunda M.A'nın yasa dışı içki üretimi yaptığını tespit etti.

Ekiplerce M.A'nın iş yerinde, evinde ve aracında yapılan aramada 0,5 litrelik pet şişeler içinde 30,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı içki üretimi olaylarıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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