Karabük TSO’dan "Nefes Kredisi" açıklaması

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından üyelerine yönelik "Nefes Kredisi" anlaşması yaptığını bildirdi.

Karabük TSO Başkanı Mescier, kredi şartlarının 2020 yılında anapara ödemesiz, yıllık yüzde 7,5 faiz olacağını söyledi. Bir üyenin azami 50 bin lira kredi kullanabileceğini ifade eden Mescier, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgının etkilerini azaltmak ve üyelerimizin bu zor dönemde ilgili kaynağa ulaşmasını kolaylaştırmak adına TOBB nezdinde yaptığımız çalışmalar sonucunda ’Nefes Kredisi’ Denizbank ile imzalanmıştır. Kredinin şartları 2020 yılında anapara ödemesiz, yıllık yüzde 7,5 faiz olacaktır. Bir üyemiz azami 50 bin lira kredi kullanabilecek olup, 2021 yılında 12 eşit taksitte aylık 4 bin 580 TL’lik ödemeler şeklinde ilgili bankaya ödemelerini yapacaktır. Krediden yararlanmak isteyen üyelerimiz odamızdan ’TOBB Nefes Kredisi İbareli’ faaliyet belgesini alarak Denizbank şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak olup işletmelere 6 milyar TL kadar kredi sağlanması hedefleniyor. TOBB ve Denizbank işbirliği ile sağlanan nefes kredisinin tüm üyelerimize hayırlı olmasını dileriz" dedi.