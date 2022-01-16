Pek çok ilde olduğu gibi Karabük’te de kar yağışı sürüyor. Öğrenciler ise yarın Karabük’te okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Karabük okullar tatil oldu mu?

Karabük okullar tatil mi 17 Ocak Pazartesi | Yarın Karabük’te okullar tatil mi?

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.