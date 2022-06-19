Karabiber, bal karışımı nasıl yapılır? Kanserle savaşan şifa deposu üçlü

Amerikalı doktor Carolyn Anderson, kanserle savaşan ve üç malzemeden oluşan bir tarif verdi. Bu tarifin düzenli olarak günde 3 defa tüketilmesi gerekiyor.

Bal-karabiber çayı, balgamlı hale dönüşen ve geçmeyen öksürüğü kesmeye yardımcıdır. Tamamen doğal malzemeler kullanılarak hazırlanan bu tarifi kullanırken mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ediyoruz.

Karabiber bal karışımı

Gerekli Malzemeler;

1/2 çay kaşığı zeytinyağı,

1/4 çay kaşığı zerdeçal,

Bir tutam karabiber.

Hazırlanması:

Tarifi hazırlarken küçük bir kase yada fincan kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken tüm malzemeleri homojen bir görünüm elde edene kadar karıştırmak. Hazırladığınız karışımı normal olarak tüketebileceğiniz gibi, hazırlamış olduğunuz yemek, salata veya çorbalara da katabilirsiniz. Özellikle dikkat etmeniz gereken tek şey yemeklerinize katacaksanız pişirme aşamasında değilde sonradan katarak karıştırmanızdır.

Hindistan’da 2000 yıldır kullanılan bu doğal tarifin etkisini batı tıbbının da keşfettiğini söyleyen Anderson, düzenli olarak günde 3 defa tüketilmesi gereken bu doğal tarifin sırrının zerdeçal olduğunu da belirtiyor.

Anderson, “Zerdeçal gibi, vücuttaki iltihabı azaltan başka doğal bir madde yoktur. Karabiber ise zerdeçalın etkisini %200 oranında arttırmaktadır.” dedi.

Kanser hücreleri hakkında yapılmış birçok çalışmada zerdaçal’ın kurkiminin kemopreventif (koruyucu) etkisi olduğu ve kanser hücrelerini yenip büyümelerini engellediği görülmüştür. Özellikle göğüs, bağırsak, mide ve deri kanserlerinde etkili olan bu mucizevi baharat kolon, prostat, yumurtalık ve beyin kanserinde de koruyucu etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

Tarifte yer alan karabiber içerik olarak bol miktarda C vitamini barındırdığından doğal antibiyotik özelliklere de sahiptir. Karabiber bir çok hastalığa yakalanma riskini minimuma indirirken özellikle serbest radikallerin etkisini kırarak hastalığın bünyeye verdiği hasarı da düşürmektedir. Doğal zeytinyağının faydalarını saymakla bitiremeyiz. Tam bir antioksidan ve kanseri önleyici etkisi var. Kısacası mucizevi bir besin kaynağı diyebiliriz.

Ayrıca birçok uzman zerdeçalın zeytinyağı içerisinde çözünerek etkisini gösterdiğini de söylüyor. Zeytinyağı, zerdeçal ve karabiber ile yapılan bu kolay ve basit karışım kanseri önlediği gibi kötü huylu kanser hücrelerine de adeta savaş açmaktadır.

Diğer tarifmiz ise; Karabiber, bal karışımı çayı

Bal-karabiber çayı nasıl hazırlanır?

4 yemek kaşığı balı, 2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber ile karıştırın. Üzerine kaynar su döktükten sonra demlenmeye bırakın. 15-20 dakika sonra süzerek bardağa alın. Karabiber çayını taze demlenmiş ve sıcakken içmelisiniz. Soğuduktan sonra tekrar ısıtılan bal-karabiber çayı balgamlı öksürüğü geçirmez.

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