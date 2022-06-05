Karabaş otunun hiç duyulmamış faydaları! Karabaş otu çayı nasıl yapılır?

En bilinen şifalı bitkilerden biri olan lavanta ile aynı aileye mensup karabaş otu, ülkemizde 'yalancı lavanta', 'gargan' ve 'keşiş otu' isimleriyle de bilinmektedir.

Karabaş Otunun Faydaları Nelerdir?

-Çok iyi balgam söktürücüdür. Düzenli kullanımda vücuttaki balgamı kısa sürede söker ve atar.

-İdrar yolları enfeksiyonuna karşı mucizesi bir ottur. İdrar yollarına görülen enfeksiyonu karabaş otu sayesinde yok olmaktadır.

-Deri hastalığında özellikle egzaman gibi hastalıklarda karabaş otu eksik edilmemelidir.

-Bitkiler arasında kalbi en iyi güçlendiren bitkiler arasındadır.

-Özellikle romatizma ağrılara karşı çok faydalı bitkidir. Romatizma ağrıları olanlar muhakkak kullanması gerekir.

-Uykusuzluk problemleri çeken kişilere uykuya dalmayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca düzenli kullanımda uykusuzluk problemine çözüm olmaktadır.

-Sinüzitin tekrar olmaması ve ilerlemesine karşı faydası bulunmaktadır.

-Diğer bir özelliği ise beyin tümörünü geciktirici olmasıdır. Fakat düzenli ve yeterli kullanılması gerekir.

-Ayrıca kan ve akciğer kanserini de geciktirici özelliği de bulunmaktadır.

-Sinir sistemini ve kalp organını güçlendirmektedir.

-Karabaş otunun kan sulandırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-Yüksek tansiyonu için de faydalıdır. Yüksek tansiyonu düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

-Özellikle kan dolaşımı bozukluğuna da iyi gelmektedir.

-Hatta iç huzursuzluğa ve yorgunluğa karşı da karabaş otu çok faydası vardır.

-Epilepsi hastalığına karşı da çok faydası bulunmaktadır.

-Zekayı ve hafızayı güçlendiriyor ayrıca zihinsel yorgunluğa da iyi gelmektedir.

-Grip, nezle, soğuk algınlığına ve öksürük için de etkili bir ot türüdür.

-Baş ağrısında ve migren de etkili bir bitkidir.

-Sigarayı bıraktırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-Hazımsızlığa, kabızlığa ve gaza da çok faydalıdır.

Karabaş otu çayı faydaları

Karabaş otu, Fransız Lavantası olarak da bilinen çok faydalı bir bitkidir; balgam söktürür, yorgunluğu giderir, romatizmaya iyi gelir... Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da katıldığı TV programlarında karabaş otu çayı içmeyi önermektedir.

Karabaş otu çayı nasıl yapılır?

- Kaynayan suyun içerisine, bir tatlı kaşığı kurutulmuş karabaş otu atın ve ağzını kapatarak 2-3 dakika daha kaynatın. - Çayı 5 dakika demlemeye bırakın, ardından suyunu süzün. - İçerisine bir tatlı kaşığı bal ve 2-3 damla limon suyu ekleyerek tüketebilirsiniz. - Karabaş otunu günde en fazla 2 fincan tüketebilirsiniz.

Karabaş Otunun Kullanımı Nasıldır?

2 tatlı kaşığı ister tohumunu ister 1 tatlı karabaş otunu kaynayan 1 su bardağı suyun içerisine atın ve 5-6 dakika boyunca kaynatın. Demleme süresi dolduktan sonra süzün ve günde 1 bardak olacak şekilde 10 gün boyunca için. 10 gün devam edin 7 gün ara verin. Kür halidir 2 defa yapılması yeterli olacaktır.

2 günde 1 olacak şekilde 1 bardak tüketin yeterlidir.