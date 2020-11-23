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Gündem Karabağ’ın ilelebet Türk yurdu olmasını sağlayan Türkiye’ye sonsuz teşekkürler
Gündem

Karabağ’ın ilelebet Türk yurdu olmasını sağlayan Türkiye’ye sonsuz teşekkürler

Azerbaycan’ın Karabağ’da büyük bir zafer kazandığının altını çizen Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Vesile Şemşek, bu zaferin kazanılmasını sağlayan Türkiye’ye, tüm Azerbaycan adına teşekkür ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 08:55:00 -
Karabağ’ın ilelebet Türk yurdu olmasını sağlayan Türkiye’ye sonsuz teşekkürler

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Azerbaycan’ın Karabağ’da büyük bir zafer kazandığının altını çizen Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Vesile Şemşek, bu zaferin kazanılmasını sağlayan Türkiye’ye, tüm Azerbaycan adına teşekkür ettiğini söyledi. 1988-1992 yılları arasında Sovyetlerin dağılması ile birlikte bağımsızlığına kavuşan ancak bunun için ağır bedeller ödeyen Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ’ı kaybetmesiyle otuz yıla yakın bir süredir acı çektiğini anlatan Dr. Şemşek, “Kahraman ordumuzun tarihi zaferiyle topraklarını geri almasında SİHA’lar kadar etkin önem arz eden bir de manevi kahramanlarımız var. Azerbaycan’da ellerinde Türk devletlerinin bayrakları ile zafer çığlıkları atan halkımıza bu şuuru aşılayan o görünmeyen manevi kahramanlardır” dedi.

Zaferin tohumları Türkiye’den ekildi

Azerbaycan’ın bağımsızlığının ilk yıllarından olduğu gibi, gönül coğrafyasına açılan kapılardan ilk girenin her zamanki gibi yine kardeş Türkiye olduğunu aktaran Şemşek, “Zaferin arka planında yaklaşık otuz yıl önce Azerbaycan topraklarına İlahiyat Fakültesi açarak bugünkü zaferin temellerini atan gönlü yüce büyük Anadolu Türkleridir. Tarihte olduğu gibi Azerbaycan’da da tarihi dirilişe imza attılar. Yüce Allah'ın lütfuyla bir milletin felç olan tarafını yeniden dirilten büyük Türklerin gelişi ile oldu. Gerek Karabağ cephesinde şükür secdelerine kapanan yiğit askerlerimizi, gerekse tüm Azerbaycan’da ellerinde Türk devletleri bayrakları ile zafer çığlıkları atan halkımıza bu şuuru aşılayan o görünmeyen kahramanlardır. Onların sayesinde Azerbaycan özüne döndü, tarihi mirasına sahip çıktı. Bu şuur ve heyecan, Anadolu’dan gelen dua ve muhabbet rüzgarlarıyla bütünleşince, Şuşa ve tüm Karabağ’a ezan-ı Muhammedi ile birlikte ay-yıldızlı ve üç renkli bayraklar nazlı nazlı dalgalanmaya başladı.”

Emekleriniz boşa gitmedi

“Dağlık Karabağ’ın Müslüman Türk yurdu olarak ilelebet kalmasını sağlayan, her türlü desteklerini esirgemeyen başta Büyük Türkiye’nin Devleti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet ricaline, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’a ve otuz yıla yaklaşan tarihi süreçte Azerbaycan halkımıza diriliş ruhunu vererek kuruluşa doğru harekete geçiren görünmeyen kahramanlara, Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç, Prof. Dr. Celal Erbay, Prof. Dr. Kemal Atik, Prof. Dr. Mevlid Ferligül, Prof. Dr. Saffet Köse, Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Prof. Dr. Halis Albayrak, Dr. Özgü Aras ve emeği geçen tüm kıymetli bilim insanlarımıza, şahsım ve halkım adına kalpten sonsuz teşekkür ediyorum. Emekleri boşa gitmedi” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

KAMİL

davetiyedeki ilgiliye ait resim ÇOK MANEVİ olmuş.
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