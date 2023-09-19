Karabağ’da 10 bin Ermeni terörist var!

Ermenistan’ın Karabağ’a saldırıya hazırlandığı anlaşıldı. Azerbaycan, Karabağ’da konuşlanmış yasadışı ermeni silahlı örgüt elemanlarının sayısını belirledi. Buna göre Azerbaycan topraklarında 10 binden fazla Ermeni terörist, tank, zırhlı araç, ağır topçu tesisi, elektronik savaş ve havan sistemleri bulunuyor.

Azerbaycan’a karşı Dağlık Karabağ Savaşı’nı kaybeden Ermenistan rahat durmuyor.

ERMENİSTAN’IN KARABAĞ ÜZERİNE OYUNLARI HALA DEVAM EDİYOR!

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıl Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını, 2020 yılında, ”Vatan Muharebesi" dediği, 2.Karabağ Savaşı ile 44 gün de geri aldı. Ermenistan, Rusya’nın öncülüğünde 10 Kasım 2020'de yapılan anlaşmayla, yenilgiyi kabul eden bildiriye imza attı. Ancak Erivan yönetimi ilerleyen zamanlarda, Azerbaycan ile yaptığı anlaşmaya hiç bir zaman uymadı. Ermenistan’ın savaş sonrası, özellikle son bir yıl içerisinde sınırdan sivil araçlarla Karabağ’ın içine, silah, mühimmat ve terörist taşıdığı belirlenmişti.

ERİVAN YENİ BİR SAVAŞA HAZIRLANIYOR!

Dağlık Karabağ’ı yeniden işgal etme niyetinden vazgeçmeyen Ermenistan’ın yeniden savaşa hazırlandığı ortaya çıktı. ABD ile ortak tatbikat yapan Ermenistan, izlediği saldırgan politika ile Kafkaslar’da gerginliğe neden olmaya devam ediyor. Sınır bölgesinden Karabağ’a ağır silahlar ile taciz ve tahrik saldırıları yapan Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ savaşının ardından yeni bir savaşa hazırlandığı tespit edildi.

KARABAĞ’DA 10 BİN ERMENİ TERÖRİST VAR!

Azerbaycan, Ermenistan’ın saldırıya hazırlandığının belirlenmesi üzerine, topraklarında bulunan örgüt, terörist, silah ve mühimmatlar için de bir araştırma yaptı.Bu araştırmaya göre, Karabağ’da konuşlanmış yasadışı Ermeni silahlı örgüt elemanlarının sayısı ile ellerindeki silah ve mühimmatta ortaya çıkarıldı.Araştırmada, Azerbaycan topraklarında 10 binden fazla ermeni teröristin olduğu rapor edildi.

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TANKLAR VE ZIRHLI ARAÇLAR SALDIRIYA HAZIR BEKLETİLİYOR!

Azerbaycan istihbarat birimlerinin araştırmalarında, Rus Barış Koruma Birliği’nin bulunduğu Azerbaycan topraklarında 100'den fazla tanklar, zırhlı araç, yaylım ateşi sistemleri de dahil olmak üzere 200'den fazla ağır topçu tesisi, yüzlerce farklı radyo-elektronik savaş sistemi ile, 200'den fazla havan sistemi konuşlandırıldığı anlaşıldı.

ERMENİSTAN TERÖRİSTLERE MALİ DESTEK SAĞLIYOR!

Azerbaycan Devleti’nin yaptığı araştırmada, Ermenistan’ın yükümlülüklerinin aksine, Karabağ’da bulunan yasa dışı silahlı güçlere,teknik, askeri, lojistik ve mali destek sağladığının anlaşıldığı ifade edildi.Yine aynı araştırma sonunda, Azerbaycan topraklarındaki silahlı birliklere, Ermenistan devlet bütçesinden doğrudan yüklü miktar da para yolladığı bildirildi.

AZERBAYCAN ERMENİSTAN’I SON KEZ UYARDI!

Bu arada Azerbaycan’ın Ermenistan'ın yasa dışı faaliyetleri desteklememesi için, son kez uyardığı öğrenildi. Azerbaycan’ın Karabağ’da askeri inşat faaliyetlerini durdurmasını, rövanşist planlarından vazgeçmesini, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal etmeyi bırakmasını, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bölücülük ve terörizmi desteklemeyi bırakmasını talep ettiği belirtildi.

MEVLÜT YÜKSEL/ÖZEL HABER