Karabağ’a taşınan PKK’lılar bitirilsin

Dağlık Karabağ’da 9 Kasım’da imzalanan ateşkese rağmen Ermenistan, Suriye’den getirdiği PKK’lılar ile paralı savaşçıları bölgede tutmaya devam ediyor. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan antlaşma ile birlikte çatışmalar durmuş, Azerbaycan Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış oldu. Ancak, 7 bölgeden çekilmeyi kabul eden Ermenistan’ın Azerbaycan güçlerine karşı savaştırmak için getirdiği PKK’lı ve Suriyeli teröristlerden oluşan paralı savaşçılar varlığını soruyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, bölgede halen paralı teröristlerin bulunduğunu doğrulayarak “Bu terörist grupların ve paralı militanların bölgeyi terk etmesi, faaliyetlerine son vermesi şarttır. Zira KGAÖ’ye üye olan ülkelerin sınırlarının hemen yakınında militan gruplarının, yasadışı silahlı çetelerin oluşturulması, güvenliğimiz için bir çok riskler oluşturuyor” dedi.

Alçaklara fırsat verilmesin

KGAÖ, Ermenistan’ın ateşkese rağmen bölgede yabancı uyruklu savaşçılar bulundurmasını Azerbaycan’a yönelik saldırı hazırlığı olarak da değerlendiriyor. İşgalci Ermenistan’a karşı büyük zafer elde eden Azerbaycan ordusu ise zaferde büyük öneme sahip Türk İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları ile (SİHA) eğitimlerine devam ederek savaşa hazırlık durumunu en üst seviyede tutuyor.

Bölgede terörist grupların varlığını Akit’e değerlendiren ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı emekli Albay Ersan Ergür, Azerbaycan zaferinin Ermenistan’ı Türklerin bağrına bir hançer gibi sokarak kan ve ateşe boğmak isteyen MİNSK grubu ülkeleri büyük hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Ergür, şunları söyledi: “MİNSK grubu ülkeleri Ermenistan ile muhtemel bir Türk İşbirliği önleyecek ve böylece Rusya’nın karşısında güçlü bir blok oluşamayacak, bölge yine BM daimi üyelerinin paylaşım yeri halinde kalmaya devam edecekti. Türk bilgeliği işte bu hayalleri yerle bir etti. Şimdi Suriye’den getirdikleri paralı teröristleri orada tutarak bugün nasıl Suriye’nin Kuzeyinde Türkiye’nin müdahalesi ile barış ve huzura doğru ilerleyen El Bab, Azez ve Resulayn’da terör saldırıları düzenleyerek bölgeyi karıştırmak istiyorsa aynısını burada da hedefliyorlar. Savaşın yenilgisinin şok dalgası geçer geçmez bu aşağılık maşalara Dağlık Karabağ bölgesinde terör eylemleri düzenletecekler. ‘Bu saldırıların bitmesini istiyorsanız bizimle işbirliği yapın’ diyecekler. Tek amaç bu, bu teröristlerin buradaki varlığının başka bir amacı yok. Ermenilerle doğrudan yapamayacakları alçaklığı bu kez Suriyeli köpekleri ile yapmaya kalkışacaklar. Bu yüzden çok dikkatli olunmalı. Ya bu teröristler yok edilmeli ya da devriyeler mümkün olduğunca SİHA'lar ile takviye edilmeli ve bu aşağılıkların terör girişimlerine fırsat verilmemeli.”