Karabağ hezimeti Ermenileri çıldırttı!

ÇINAR DEMİR ANKARA

Azerbaycan’ın, geçtiğimiz yıl 27 Eylül’de başlayan ve 44 gün süren savaş sonucunda Karabağ’ı Ermeni işgalinden kurtarması, Ermenistan’da zaten gergin olan siyasi ve toplumsal ortamı iyice gerdi. Paşinyan’a muhalif olan siyasi ve askeri çevrelerce Erivan sokaklarında örgütlenen eylemlerde Paşinyan ve taraftarlarına “Türk faresi”, “Türk p..i” denilerek saldırılıyor. Taraflar birbirlerine “Türk” ifadesiyle hakarette bulunup mahkemelik oluyorlar.

Paşinyan'a 'Türk' diyene ağır hakaretten dava açıldı!

Ermenistan polisi, geçtiğimiz eylül ayında Başbakan Nikol Paşinyan’ın fotoğrafının altına yaptığı yorumda kendisine “hakaret eden” bir Facebook kullanıcısına ceza davası açtı. Polis, zanlının Ermeni Ceza Kanunu’nun 137.1. maddesini ihlal ettiğini belirtti: “Bir kişiye kamu faaliyetleri nedeniyle ciddi hakaret. Dava, yaralandığı iddia edilen tarafın şikayeti olmadan başlatıldı.”

Ayrıca, Ermeni medyasında yer alan haberlere göre, “Alternatif Belediye” girişiminin kurucularından ve Erivan İhtiyarlar Meclisi eski üyesi Sona Agekyan hakkında üç ceza davası açıldı. Bir ila üç ay hapis cezasıyla karşı karşıya olan Agekyan da Ermenistan Ceza Kanunu’nun 137.1 maddesi uyarınca, sosyal medyada Nikol Paşinyan’a “Türk” dediği için devlet yetkilisine ağır hakaret etmekle suçlanıyor. Ön soruşturma tamamlandı ve Agekyan yakında yargılanmayı bekliyor. Agekyan basına verdiği demeçte, “İddianamede, bu şahsın Facebook’ta kendisine Türk dediğim için itibarının rencide edildiğini gösteriyor. Hâlâ aynı düşüncedeyim ve asla söylediklerimin de arkasındayım. Aynı sözleri mahkemede de tekrarlayacağım” dedi.

“Kimse benim milletime hakaret edemez!”

Ermeniler Türk düşmanlığı ve kini içinde debelenirken, Türklüğe hakaret etmeleri ise karşılıksız kalmadı.

“Kimse benim milletime hakaret edemez!” diyen Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilcisi, araştırmacı yazar Dr. Derya Akdemir, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve bazı Ermenistan görevlileri hakkında dava açacağını söyledi.

Derya Akdemir konuya ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Ermeniler bizlere hep soykırım uygularken ve bir de üstüne üstlük kalkıp bunu dünyaya biz yapmışız gibi gösterirken, dünya bunu gördü, ama görmezden geldi. Görmezden gelmesinde de sebep vardı, çünkü Ermeniler onların kendi eserleriydi. O denli kin ve nefret içindelerdi ki, 70’li ve 80’li yıllarda hariciye çalışanlarımızı şehit ettiler, terör eylemleri düzenlediler, canımız Azerbaycan’ımızda katliam ve soykırımlar uyguladılar. Sadece Hocalı soykırımı bile yeterliydi dünyanın Ermenilerin bizi düşman olarak algıladıklarını görmeleri ve anlamaları için. Ama yine de görmediler ve duymadılar. Hatta gördükleri ve duydukları halde öyle davrandılar. 44 günlük savaş Azerbaycan’ın haklı mücadelesiydi. Azerbaycan o mücadeleyi bileğinin hakkıyla kazandı ve topraklarını işgalden kurtardı. Biz bu 44 günlük savaş Ermenilere iyi bir ders olmuştur diye düşünürken, yanılmışız meğerse. Kanla gelen canla çıkar atasözünde olduğu gibi Ermeniler hâlâ o eski tavırlarını sürdürmekte ısrarlılar. Geçen hafta Azerbaycan’dan yayın yapan faktyoxla.az sitesinde bir yazı okudum ve resmen beynimden vurulmuşa döndüm. Bahsi geçen yazıda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın kendisine Türk diye hitap ettikleri için birkaç kişiyi mahkemeye verdiği yazıyordu. Sen kalk Anadolu’dan Kafkaslara, oradan da Orta Asya’ya nerde bir Türk varsa, orda soykırım yap, insanları çoluk çocuk, genç ihtiyar demeden öldür ondan sonra da ‘Türk’ kelimesini hakaret olarak algıla. Çocuklarını Türk senin düşmanındır diye büyüten bir halktan bahsediyoruz. O da yetmedi, ders kitaplarında Türkiye’ye ve Azerbaycan’a karşı düşmanlıkla yıkıyorlar gençlerin beyinlerini. Sonra o gençler de büyüyünce nerde bir Türk görecek olsa, ‘siz Türk’sünüz, siz hayvansınız, bizi öldürdünüz’ diye hakaretler savuruyor. Dahası, devletin başına geçip, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere, bütün komşu ülkelere toprak iddiasında bulunuyor. Ve biraz daha ileri giderek, metro istasyonlarında hayali büyük Ermenistan haritaları astırıyor. Dünya iyi ilişkiler üzerine inşa edilmek istenirken, Ermenistan’ın bu kinini ve nefretini nasıl yorumlayacağız? Ama kimse de kusura bakmasın, öyle elimiz kolumuz bağlı oturup beklemeye hiç niyetimiz yok! Bu konunun üstüne gitmekte kararlıyız! Türklüğe hakaret edenlere Türkiye mahkemelerinde dava açacağız.”