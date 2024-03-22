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Gündem Kara yoluna çığ düştü, ekipler yolu açmak için çalışıyor: İki il arasında bağlantı kesildi
Gündem

Kara yoluna çığ düştü, ekipler yolu açmak için çalışıyor: İki il arasında bağlantı kesildi

Yeniakit Publisher
2024-03-22 15:22:00 -
Kara yoluna çığ düştü, ekipler yolu açmak için çalışıyor: İki il arasında bağlantı kesildi

Yoğun kar ve tipi nedeniyle çığ düşmesi sonucu iki il arasındaki kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

 

Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi’nin Yaylalar mevkisinde çığ düştü.
Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliğine ait iş makineleriyle ekip yönlendirildi.
Yolun açılması için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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