Kara yoluna çığ düştü, ekipler yolu açmak için çalışıyor: İki il arasında bağlantı kesildi
Yoğun kar ve tipi nedeniyle çığ düşmesi sonucu iki il arasındaki kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ardahan-Artvin kara yolundaki Sahara Geçidi’nin Yaylalar mevkisinde çığ düştü.
Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Yaylalar mevkisinde çığ düşmesi sonucu Ardahan-Artvin kara yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları 183. Şube Şefliğine ait iş makineleriyle ekip yönlendirildi.
Yolun açılması için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.