Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde, Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşıma iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip ve Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde üst geçit onarım, Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle söz konusu kesimlerde ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Tekman ayrımı-Muş il sınırı yolunun (Hınıs şehir geçişi) 27-32, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.