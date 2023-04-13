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Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Yeniakit Publisher
2023-04-13 08:30:00 -
Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde, Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşıma iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Sakarya-Düzce yolunun 12. kilometresinde Mudurnu Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip ve Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde üst geçit onarım, Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle söz konusu kesimlerde ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Tekman ayrımı-Muş il sınırı yolunun (Hınıs şehir geçişi) 27-32, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 0-43. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

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